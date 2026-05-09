Tuttosport riporta: "Arthur torna a Torino e la Juventus chiede 6 milioni per venderlo"

Il centrocampista brasiliano non è destinato a rimanere alla Juventus

L'ex regista viola Arthur Melo tornerà di nuovo a Torino per la sua settima stagionne in bianconero ma, in realtà, è stato poco dentro i piani bianconeri perchè ha girato molti prestiti e nemmeno in patria è riuscito ad esprimersi a dovere. Infatti, il Gremio è intenzionato a rimandarlo indietro come avvenuto già a tempi della Fiorentina e del Girona. La Juventus non vuole darlo ancora in prestito e cerca di venderlo addirittura ad un prezzo di saldo perchè si tratterebbe di 6 milioni che sono molto inferiori rispetto ai 70 che la Juventus pagò nel 2020 al Barcellona, nella trattativa con Pjanic.

Lo riporta Tuttosport