Notizie Arthur Melo Fiorentina

Tuttosport riporta: "Arthur torna a Torino e la Juventus chiede 6 milioni per venderlo"
09 maggio 2026 19:00
Gazzetta: "La Fiorentina vorrebbe riportare Arthur a Firenze, ma la Juve non intende contribuire al pagamento dello stipendio"
17 agosto 2024 10:15
Pin: "Con la Juventus può essere una vittoria fattibile. Parisi? Mi sta convincendo".
03 novembre 2023 19:34
Duncan: "Ho iniziato bene, devo farmi trovare pronto. Curioso di giocare insieme ad Arthur e Lopez"
20 settembre 2023 19:53
Gli auguri social di Arthur alla Fiorentina: "Arrivato da poco ma sento già passione dei tifosi per il club"
29 agosto 2023 17:54
Rocio su Arthur: "Messi diceva che era molto simile a Xavi, non sempre le scommesse sono sbagliate"
24 luglio 2023 18:18
Gazzetta: "La Fiorentina abbraccia Arthur, finalmente un regista dopo l'addio di Torreira"
21 luglio 2023 09:03
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