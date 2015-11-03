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Notizie Arthur Melo Fiorentina

Tuttosport riporta: "Arthur torna a Torino e la Juventus chiede 6 milioni per venderlo"

09 maggio 2026 19:00

Gazzetta: "La Fiorentina vorrebbe riportare Arthur a Firenze, ma la Juve non intende contribuire al pagamento dello stipendio"

17 agosto 2024 10:15

Pin: "Con la Juventus può essere una vittoria fattibile. Parisi? Mi sta convincendo".

03 novembre 2023 19:34

Duncan: "Ho iniziato bene, devo farmi trovare pronto. Curioso di giocare insieme ad Arthur e Lopez"

20 settembre 2023 19:53

Gli auguri social di Arthur alla Fiorentina: "Arrivato da poco ma sento già passione dei tifosi per il club"

29 agosto 2023 17:54

Rocio su Arthur: "Messi diceva che era molto simile a Xavi, non sempre le scommesse sono sbagliate"

24 luglio 2023 18:18

Gazzetta: "La Fiorentina abbraccia Arthur, finalmente un regista dopo l'addio di Torreira"

21 luglio 2023 09:03

Dazn, Fiorentina interessata concretamente ad Arthur. Italiano vuole regista diverso da Amrabat

14 luglio 2023 18:11

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