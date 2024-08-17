Gazzetta: "La Fiorentina vorrebbe riportare Arthur a Firenze, ma la Juve non intende contribuire al pagamento dello stipendio"

La Fiorentina vorrebbe riportare a Firenze Arthur, ma in questo momento la Juventus non sembrerebbe intenzionata ad aiutare i viola

È arrivato il giorno tanto atteso: il campionato ricomincia, con l’esordio della Fiorentina a Parma previsto per questo pomeriggio. Tuttavia, il mercato è ancora aperto, e la società viola continua a lavorare per individuare gli ultimi profili da aggiungere alla rosa a disposizione di mister Palladino, che ieri ha finalmente accolto Albert Gudmundsson.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina starebbe valutando l’ipotesi di riportare a Firenze Arthur Melo in prestito, come avvenuto un anno fa. Tuttavia, la Juventus non sembrerebbe disposta a contribuire al pagamento di una parte dello stipendio del centrocampista brasiliano, il che rappresenterebbe un ostacolo significativo, dato il compenso elevato del giocatore, pari a circa 6 milioni di euro.

Nazione: "Lindelof o Valentini in anticipo, la Fiorentina chiuderà un colpo in difesa"

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