Gazzetta: “La Fiorentina abbraccia Arthur, finalmente un regista dopo l’addio di Torreira”

Arthur Melo è un calciatore della Fiorentina, ieri è sbarcato a Firenze. Scrive La Gazzetta dello Sport, alla regia, Arthur Melo, per tutti Arthur. Fiorentina e Juventus limano i dettagli e l’affare annunciato da tempo diventa ufficiale. Gioiscono in 3: la Juve che risparmia parecchio, il giocatore che gradiva la destinazione e la Fiorentina che finalmente, dopo Torreira, regala a Vincenzo Italiano l’uomo d’ordine che tanto desiderava. Ci sarà da lavorarci su, ci sarà soprattutto da recuperarlo, perché il brasiliano ha vissuto anni bui. Ma in prospettiva è l’uomo che sotto il profilo tattico mancava ai viola.

