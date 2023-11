Pin: “Con la Juventus può essere una vittoria fattibile. Parisi? Mi sta convincendo”.

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, l’ex difensore viola Celeste Pin ha parlato della partita di domenica sera e si è soffermato su alcuni giocatori viola. Qui le parole:

“Con la Juventus tutto si azzera. Se la Fiorentina gioca come sa può batterla tranquillamente. Chiaro che se giochi come contro l’Empoli difficilmente può fare bene. Credo che ci sia tutto per fare bene domenica. Con la Lazio ho visto una bella Fiorentina, con un centravanti molto sfortunato. Ho tanta fiducia nella squadra. Arthur? Giocatore totalmente recuperato. Veniva da annate difficili, ma sembra rinato calcisticamente. Sarebbe un bel segnale riscattarlo, perché sta dimostrando di avere grandi qualità. Poi bisogna capire cosa vorrà fare la Juventus. Per quello che si è visto penso che la cifra possa salire rispetto a quanto deciso questa estate. Parisi? Mi sta convincendo ogni giorni di più, sia a destra che sinistra. Ha gamba e tempi giusti, facendo bene sia la fase difensiva che quella offensiva. Mi dà fiducia. Ad oggi si può definire un’operazione ben riuscita.”

