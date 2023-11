Dal Viola Park, Italiano verso la conferma dell’undici sceso in campo con Lazio. Beltran…

Arrivano notizie dal Viola Park dopo l’allenamento di questa mattina della Fiorentina che è scesa in campo per preparare la sfida contro la Juventus. Come riportato da Radio Bruno, Parisi è reintegrato e sta bene: sarà a disposizione di Italiano. C’è qualche dubbio di formazione ma verrà confermato più o meno l’undici che è sceso in campo contro la Lazio.

