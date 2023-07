Dazn, Fiorentina interessata concretamente ad Arthur. Italiano vuole regista diverso da Amrabat

Come riportato dal giornalista di Dazn, Orazio Accomando, l’interesse della Fiorentina per il centrocampista brasiliano della Juventus c’è ed è concreto. Nei prossimi giorni i dirigenti Viola capiranno se intavolare la trattativa con i bianconeri per portare Arthur alla corte di Vincenzo Italiano che avrebbe richiesto un regista con caratteristiche diverse da Amrabat.

