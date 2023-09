Duncan: “Ho iniziato bene, devo farmi trovare pronto. Curioso di giocare insieme ad Arthur e Lopez”

Insieme a Vincenzo Italiano ha parlato Alfred Duncan nel corso della conferenza stampa di avvicinamento a Genk-Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni:

“Continuità? La continuità è sempre un ostacolo da superare ma quest’anno ho iniziato bene e devo solo continuare così e farmi trovare pronto per aiutare la squadra.

Con il 433 potresti giocare insieme ad Arthur e Maxime Lopez? La domanda dovrebbe essere verso il mister. Penso siano due giocatori fantastici e sarebbe bello giocare con loro ma devo pensare a fare il mio ruolo e ciò che mi dice l’allenatore. Sono curioso di giocare insieme a loro quando il mister proverà questo tridente.

Le parole di Kouamè sul fatto che tutti sono indispensabili? Penso che la continuità passa anche da quello perchè nessuno può giocare tutte le partite e quindi anche chi entra deve dare il suo aiuto per la squadra. Ogni domenica dobbiamo confermare le nostre prestazioni ed uno che non gioca ma subentra deve sempre dare il massimo perchè ogni occasione è d’oro.

Stagione in cui dimostrare di prendersi la Fiorentina sulle spalle? Penso che ogni singolo giocatore di questa squadra abbia delle responsabilità. Quando sono arrivato c’erano aspettative su di me ma quando è arrivato Italiano la musica è cambiata: questo è il terzo anno e sto cercando di crescere in tutti i modi. Sono partito bene, mi sono posto degli obiettivi e le responsabilità aumentano: posso raggiungere dei traguardi importanti.”

