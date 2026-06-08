TuttoSport rivela: "Il Gremio ha proposto Viery alla Juventus in cambio di uno sconto per Arthur"

Il centrale brasiliano potrebbe essere gettonato anche dai bianconeri

Il Gremio ha proposto alla Juventus il cartellino del promettente difensore centrale Viery nel corso dei colloqui avviati per definire il futuro di Arthur, centrocampista che nell'ultima stagione ha giocato in prestito a Porto Alegre ed è teoricamente atteso a Torino per il suo ultimo anno di contratto.

Per evitare una minusvalenza sull'ex Fiorentina, la Juventus chiede circa 10 milioni di euro, cifra fuori portata per le casse del club brasiliano, che ha tentato così l'inserimento del proprio talento classe 2005 per sbloccare l'operazione.

Viery è un difensore mancino di 190 centimetri, dotato di ottima fisicità e visione di gioco, caratteristiche che lo renderebbero una perfetta alternativa a Lloyd Kelly nello scacchiere bianconero. La trattativa si preannuncia tuttavia complessa: il Gremio valuta il giovane 20 milioni di euro - a fronte di una clausola rescissoria da 50 milioni - e la Juventus preferisce non occupare immediatamente uno dei due slot da extracomunitario prima di aver delineato le altre priorità del mercato estivo. Lo scrive Tuttosport.