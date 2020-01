Pedro lascerà la Fiorentina, è possibile che sia un’operazione a titolo definitivo, in modo da poter finanziare l’assalto a Cutrone. L’ex gioiello del Fluminense ha ricevuto una proposta dal Gremio e lo stesso club viola ha ormai deciso di accettare l’offerta in doppia cifra a titolo definitivo, proprio perché l’idea è quella di versare quella cifra per coprire una parte del cartellino di Cutrone. Ora è lo stesso Pedro a prendere tempo, semplicemente perché vuole capire cosa accadrà al Flamengo in merito alla vicenda relativa al futuro di Gabigol. In questo momento le piste europee restano in secondo piano per Pedro, ma è una situazione da seguire. E il Gremio vuole tagliare il traguardo…

