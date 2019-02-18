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Dal Brasile, Vitor Hugo richiesto dal Gremio. La risposta della Fiorentina...

Il difensore della Fiorentina Vitor Hugo, che vive un periodo poco fortunato tra errori e infortuni, e come riportano dal Brasile,ha ricevuto in queste ore un sondaggio da parte del Gremio, formazione...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 febbraio 2019 18:39
Dal Brasile, Vitor Hugo richiesto dal Gremio. La risposta della Fiorentina... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Hugo
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Hugo
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Il difensore della Fiorentina Vitor Hugo, che vive un periodo poco fortunato tra errori e infortuni, e come riportano dal Brasile,ha ricevuto in queste ore un sondaggio da parte del Gremio, formazione brasiliana alla ricerca di un centrale di spessore per il prossimo campionato. E col mercato carioca aperto, ai viola è pervenuta una richiesta concreta per il proprio numero 31: tuttavia, al momento la società toscana sembra decisamente poco incline a lasciar partire il centrale, tornato titolare proprio nell'ultima sfida vinta a Ferrara.

Tmw

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