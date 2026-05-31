La Gazzetta dello Sport annuncia: "La Fiorentina offre 12 milioni per Viery, ma il Gremio ne chiede 20"

Il centrale brasiliano è un obiettivo viola, ma la trattativa è difficile

La Fiorentina stringe i tempi per rinforzare la difesa e punta con decisione i fari sul mercato sudamericano, individuando in Viery il profilo ideale per dare solidità a un reparto reduce da una stagione complessa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club viola ha provato a giocare d'anticipo sulla concorrenza europea presentando un'offerta ufficiale da 12 milioni di euro per il promettente difensore mancino classe 2005, reduce da un'ottima annata con il Gremio. La proposta è stata però rispedita al mittente dal club brasiliano, che punta a scatenare un'asta internazionale e valuta il cartellino del giocatore non meno di 20 milioni di euro. Una cifra, quest'ultima, giudicata eccessiva dalla dirigenza gigliata, che pur non volendo assecondare le pretese del Gremio non ha intenzione di mollare la presa e sta già studiando una contro-offerta strategica per riaprire i margini della trattativa.