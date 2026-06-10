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TMW titola: "Viery è stato attenzionato da molte squadre, c'è anche la Fiorentina su di lui"

Il centrale del Gremio si potrebbe dirigere in Europa in estate

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 giugno 2026 14:21
TMW titola: "Viery è stato attenzionato da molte squadre, c'è anche la Fiorentina su di lui" -
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Il difensore centrale brasiliano Viery è diventato uno dei protagonisti del mercato estivo, attirando l’interesse di numerosi club europei. Il classe 2003 è finito nel mirino della Fiorentina, che aveva presentato un’offerta poi respinta dal Grêmio, ma anche della Juventus, che avrebbe tentato un affondo inserendo Arthur Melo come possibile contropartita tecnica. Sul giovane difensore non ci sono però solo club italiani: anche la Roma e diverse squadre inglesi come il Tottenham, il Newcastle United, il Brighton & Hove Albion e il Sunderland si sono informate sulla situazione e sui costi del trasferimento, rendendo Viery uno dei nomi più caldi di questa sessione di mercato. Lo scrive TMW

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