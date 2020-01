Si allungano i tempi per la cessione di Pedro anche se il Gremio fa sul serio, il club brasiliano ha messo sul piatto circa 11 milioni. La proposta è allettante, non vorrebbe però pentirsi dopo la cessione. L’entourage di Pedro in questi giorni sta valutando le diverse opzioni, lui non vorrebbe lasciare ora l’Italia senza aver avuto la possibilità di giocarsi qualche chance. Lo riporta La Nazione.