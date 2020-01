Pedro ha le valigie pronte. Destinazione? Brasile. Per la sfida di oggi contro la Spal il centravanti non è stato convocato e ieri ha svolto una seduta di allenamento differenziato. Il suo futuro è diviso tra Gremio e Flamengo, quest’ultima sembra la destinazione che più piace al brasiliano. La Fiorentina cerca di monetizzare al massimo dopo l’investimento di circa 11 milioni della scorsa estate, per questo è stato deciso di cederlo a titolo definitivo per ottenere una piccola plusvalenza. Tra oggi e domani è atteso il suo agente Marcio Giugni al centro sportivo per far accelerare la trattativa. Lo riporta il Corriere dello Sport.