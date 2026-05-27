Dal Brasile scrivono: "La Fiorentina tenta il blitz per Viery, offerti 12 milioni, il Gemio ne vuole 20"

Il club viola avrebbe presentato la proposta tramite intermediari, ma il Grêmio ha respinto l’offerta e aspetta rilanci

Il giornalista di esportesgzh Saimon Bianchini rilancia sul suo profilo twitter l'interesse concreto della Fiorentina per il difensore brasiliano del Gremio Viery:

"La Fiorentina è stata la squadra che ha presentato al Grêmio, tramite intermediari, una proposta di 12 milioni di euro (71 milioni di R$) per il difensore Viery. Il Tricolor ha rifiutato l'offerta del club italiano, che era anche disposto a includere bonus per rendimento. L'interesse del calcio inglese, con il milionario Newcastle tra i club attenti alla situazione, potrebbe portare a una proposta presentata per valori più vicini ai 20 milioni di euro (118 milioni di R$) richiesti dalla dirigenza gremista. Il Tricolor detiene l'80% dei diritti del difensore, con contratto fino alla fine del 2029"

Viery (nome completo Viery Fernandes Santos Lopes) è un difensore centrale brasiliano classe 2005 in forza al Grêmio. Considerato uno dei migliori talenti difensivi cresciuti nel vivaio del club, è diventato un punto fermo della prima squadra e figura fra gli osservati speciali del mercato europeo. Si tratta di un centrale moderno e completo, mancino di piede, particolarmente apprezzato per la sua abilità nel combinare prestanza fisica e qualità palla al piede.