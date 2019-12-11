Gilberto potrebbe restare in Brasile, il terzino è seguito dal Gremio
Secondo quanto riporta Radio Globo, a fine anno scadrà anche il prestito di Gilberto al Fluminense. Il club brasiliano ha un'opzione d'acquisto per il suo cartellino. Il Gremio sembra interessato al t...
A cura di Redazione Labaroviola
12 dicembre 2019 00:28
Secondo quanto riporta Radio Globo, a fine anno scadrà anche il prestito di Gilberto al Fluminense. Il club brasiliano ha un'opzione d'acquisto per il suo cartellino. Il Gremio sembra interessato al terzino ma l'accordo ancora non si è raggiunto.