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Gilberto potrebbe restare in Brasile, il terzino è seguito dal Gremio

Secondo quanto riporta Radio Globo, a fine anno scadrà anche il prestito di Gilberto al Fluminense. Il club brasiliano ha un'opzione d'acquisto per il suo cartellino. Il Gremio sembra interessato al t...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 dicembre 2019 00:28
Gilberto potrebbe restare in Brasile, il terzino è seguito dal Gremio -
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Secondo quanto riporta Radio Globo, a fine anno scadrà anche il prestito di Gilberto al Fluminense. Il club brasiliano ha un'opzione d'acquisto per il suo cartellino. Il Gremio sembra interessato al terzino ma l'accordo ancora non si è raggiunto.

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