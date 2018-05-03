Tegola per Pioli: probabile assenza per Vitor Hugo a Genova

Secondo quanto riportato da Radio Bruno Toscana ci sono brutte notizie per Stefano Pioli: Vitor Hugo, infatti, non riuscirà ad essere della partita contro il Genoa. Il difensore viola è ancora alle pr...

Secondo quanto riportato da Radio Bruno Toscana ci sono brutte notizie per Stefano Pioli: Vitor Hugo, infatti, non riuscirà ad essere della partita contro il Genoa. Il difensore viola è ancora alle prese con l’infortunio al bicipite femorale e solo oggi inizierà il suo lavoro di riabilitazione in palestra, con la speranza di poter rientrare col Cagliari e potersi giocare il big match dell'ultima giornata a Milano col Milan