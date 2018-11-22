Natali: "Hugo e Pezzella forti, la Fiorentina può essere l'outsider per l'Europa League. A Frosinone..."

L'ex difensore della Fiorentina, Cesare Natali, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue dichiarazioni:"Ho avuto il piacere di vedere la partita di Frosinone e non penso assolutamente che...

L'ex difensore della Fiorentina, Cesare Natali, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue dichiarazioni:

"Ho avuto il piacere di vedere la partita di Frosinone e non penso assolutamente che i ciociari avessero avuto i valori per fermare la Fiorentina, stanno mancando proprio i punti persi in questi quattro pareggi, la squadra può essere la reale outsider per l'Europa League. Avendo una squadra così giovane può essere normale lasciare punti per strada, e ne ho parlato anche con Pioli. Hugo e Pezzella? Sono forti, e sono l'ossatura della squadra, l'esperienza conta".