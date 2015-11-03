Notizie Natali Fiorentina

Natali: "Oggi non è decisiva. Vanoli deve capire che l'interpretazione fa la differenza, non il modulo"
06 dicembre 2025 13:32
Natali: "La Fiorentina è la sorpresa in negativo, Pioli non può perdere un'altra gara in casa"
26 ottobre 2025 14:47
Natali: "Per dare un'identità di gioco ci vuole un mese, magari Pioli deve cambiare proposta di calcio"
25 settembre 2025 15:07
Natali: "Kospo è di grandi prospettive. Per migliorare servono giocatori più forti di quelli attuali"
19 luglio 2025 15:12
Natali: "Ad Anfield il ricordo più bello, fu una grandissima impresa che mi porto ancora"
02 ottobre 2024 18:30
Natali: "Pezzella assenza importante. Non penserei solo alla coppa"
12 febbraio 2019 20:21
Natali: "Hugo e Pezzella forti, la Fiorentina può essere l'outsider per l'Europa League. A Frosinone..."
22 novembre 2018 15:55
Natali: 'La Fiorentina è un cantiere aperto, ma Pioli saprà gestire la situazione. E la difesa...'
31 agosto 2017 14:40
Natali: "Di Francesco la scelta migliore per il dopo-Sousa"
20 aprile 2017 15:35
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