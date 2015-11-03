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Notizie Natali Fiorentina

Natali: "Oggi non è decisiva. Vanoli deve capire che l'interpretazione fa la differenza, non il modulo"

06 dicembre 2025 13:32

Natali: "La Fiorentina è la sorpresa in negativo, Pioli non può perdere un'altra gara in casa"

26 ottobre 2025 14:47

Natali: "Per dare un'identità di gioco ci vuole un mese, magari Pioli deve cambiare proposta di calcio"

25 settembre 2025 15:07

Natali: "Kospo è di grandi prospettive. Per migliorare servono giocatori più forti di quelli attuali"

19 luglio 2025 15:12

Natali: "Ad Anfield il ricordo più bello, fu una grandissima impresa che mi porto ancora"

02 ottobre 2024 18:30

Natali: "Pezzella assenza importante. Non penserei solo alla coppa"

12 febbraio 2019 20:21

Natali: "Hugo e Pezzella forti, la Fiorentina può essere l'outsider per l'Europa League. A Frosinone..."

22 novembre 2018 15:55

Natali: 'La Fiorentina è un cantiere aperto, ma Pioli saprà gestire la situazione. E la difesa...'

31 agosto 2017 14:40

Natali: "Di Francesco la scelta migliore per il dopo-Sousa"

20 aprile 2017 15:35

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