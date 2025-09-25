Natali: “Per dare un’identità di gioco ci vuole un mese, magari Pioli deve cambiare proposta di calcio”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex difensore di Fiorentina e Torino Cesare Natali per dire la sua sulla situazione in casa viola: “La Fiorentina è forte, ma fare meglio dell’anno scorso è dura perché 65 punti sono tanti da superare, bisogna fare punti da subito perché stai perdendo già tempo e l’obiettivo si allontana. A Pisa c’è da sbloccarsi con un atteggiamento mentale diverso perché se non ci metti la mentalità giusta, fai fatica anche se sei superiore tecnicamente.”

Prosegue: “Non è da tutti giocare nella Fiorentina, ci vuole coraggio e voglia di prendersi delle responsabilità, non puoi fare bene se non hai tanta personalità e soprattutto bisogna uscire presto da questo periodo perché sennò la spirale è negativa.”

Su Pioli: “Sa fare calcio, ma se dopo due mesi non si vede l’identità di squadra vuol dire che il suo gioco non va bene per questi giocatori. Non vorrei che Pioli voglia esprimere un calcio troppo europeo basato sui duelli e che questi giocatori non siano adatti, deve capire che si può modificare la proposta se non riesci a dominare e ad essere aggressivo in avanti, si può anche speculare sugli avversari se da subito questo calcio propositivo non lo puoi fare.”