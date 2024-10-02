Natali: "Ad Anfield il ricordo più bello, fu una grandissima impresa che mi porto ancora"

L'ex difensore della Fiorentina ha ricordato il trionfo viola ad Anfield del 2009 nell'ultima giornata dei gironi di champions

Oggi a Tuttomercatoweb ha parlato l'ex difensore viola Cesare Natali che ha ricordato il successo della Fiorentina a Liverpool nei gironi per 2-1 con i gol di Jorgensen e Gilardino in preparazione della gara del Bologna ad Anfield: "Quella era una Fiorentina forte, una squadra che aveva già 12 punti nel girone, ma giocare ad Anfield sono quelle sensazioni che da giocatore poi ti porti dietro per sempre. Sono passati tanti anni, non ricordo tutto del passato, ma questa nello specifico è tra i ricordi più belli. Vincere in Champions contro una squadra come il Liverpool, a Liverpool, è un'emozione che piace ricordare anche quando una squadra italiana si trova davanti allo stesso ostacolo."

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