Natali: "Pezzella assenza importante. Non penserei solo alla coppa"

Cesare Natali, ex difensore della Fiorentina ha parlato dell'assenza di German Pezzella con queste parole: “Gli infortuni nel calcio possono capitare, ma Pezzella non dava qualcosa solo a livello tecn...

Cesare Natali, ex difensore della Fiorentina ha parlato dell'assenza di German Pezzella con queste parole: “Gli infortuni nel calcio possono capitare, ma Pezzella non dava qualcosa solo a livello tecnico. La Fiorentina perderà sul piano del carisma. Per loro fortuna c'è Milenkovic che non avrà problemi a fare il centrale e lo fa anche molto bene. La difesa viola è solida, i componenti secondo me sono di buon livello, ne parlo spesso con Pioli avendo un gran rapporto con lui. Coppa Italia? Il campionato resta importante soprattutto ora che Pioli ha alzato anche un po' l'asticella con l'arrivo di Muriel. Non penserei solamente alla coppa. Fiorentina-Atalanta? Con l'Atalanta forse era meglio giocare la prima in trasferta, giocare in casa può essere un'arma a doppio taglio. Sicuramente andranno aggrediti perché altrimenti non ti fanno respirare e diventa dura. Gasperini ha fatto crescere molto la sua squadra nell'ultimo periodo".