Natali: “La Fiorentina è la sorpresa in negativo, Pioli non può perdere un’altra gara in casa”

Sulla Nazione è intervenuto l’ex centrale viola Cesare Natali per parlare di Fiorentina-Bologna delle quali è un ex: “A Firenze sono stato benissimo e mi ricordo che fu Prandelli a volermi e mi fece fare un’esperienza bellissima. Mi ricordo la notte di Liverpool e il furto di Monaco, fu tutto intenso e unico davvero.”

Sulla Fiorentina: “Nessuno se l’aspettava ultima e mi sta sorprendendo in negativo perché aveva preso un tecnico esperto come Pioli, ma ora questa scelta non ripaga. A Firenze c’erano aspettative troppo alte forse, ma credo che la squadra ne verrà fuori bene perché c’è qualità. Adesso manca l’equilibrio e bisogna tornare a fare le cose semplici, non credo che Pioli sia cambiato penso sia più ricco a livello di status e di esperienza, di certo non può perdere ancora in casa.”

Sul Bologna: “Italiano ha fatto un ottimo lavoro perché è un grande martello e stimola molto i giocatori, infatti ora sono una certezza e se la possono giocare con chiunque, magari il doppio impegno può togliere loro delle energie.”