Vitor Hugo: “Non siamo contenti. Dobbiamo lavorare ancora più insieme per crescere”
Vitor Hugo su Instagram ha scritto un post con scritto: “Ancora una volta non siamo usciti contenti con il risultato, ed è giustamente in momenti così che dobbiamo dimostrare la maturità e forza di un...
A cura di Redazione Labaroviola
10 novembre 2018 15:03
Vitor Hugo su Instagram ha scritto un post con scritto: “Ancora una volta non siamo usciti contenti con il risultato, ed è giustamente in momenti così che dobbiamo dimostrare la maturità e forza di un vero gruppo! Dobbiamo lavorare ancora più insieme per crescere e cercare fare tutto meglio! Quello che è passato non torna più, guardiamo davanti!! Forza Ragazzi!!!“.