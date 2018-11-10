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Vitor Hugo: “Non siamo contenti. Dobbiamo lavorare ancora più insieme per crescere”

Vitor Hugo su Instagram ha scritto un post con scritto: “Ancora una volta non siamo usciti contenti con il risultato, ed è giustamente in momenti così che dobbiamo dimostrare la maturità e forza di un...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 novembre 2018 15:03
Vitor Hugo: “Non siamo contenti. Dobbiamo lavorare ancora più insieme per crescere” - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Hugo
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Hugo
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Vitor Hugo su Instagram ha scritto un post con scritto: “Ancora una volta non siamo usciti contenti con il risultato, ed è giustamente in momenti così che dobbiamo dimostrare la maturità e forza di un vero gruppo! Dobbiamo lavorare ancora più insieme per crescere e cercare fare tutto meglio! Quello che è passato non torna più, guardiamo davanti!! Forza Ragazzi!!!“.

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