Vitor Hugo: “Non siamo contenti. Dobbiamo lavorare ancora più insieme per crescere”

Vitor Hugo su Instagram ha scritto un post con scritto: “Ancora una volta non siamo usciti contenti con il risultato, ed è giustamente in momenti così che dobbiamo dimostrare la maturità e forza di un...

A cura di Redazione Labaroviola 10 novembre 2018 15:03

Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Hugo

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