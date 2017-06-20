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Ag. Gaspar: "La Fiorentina è una squadra molto importante ed è giusta per lui. È molto felice di essere qui"

Bruno è un calciatore completo, lo vedrete voi stessi in campo. Sono convinto che farà grandi cose con la maglia viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 giugno 2017 20:33
Ag. Gaspar: "La Fiorentina è una squadra molto importante ed è giusta per lui. È molto felice di essere qui" -
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Carlos Conçalves, agente di Bruno Gaspar, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno: "Questa esperienza a Firenze è molto importante, così come lo è la Fiorentina. Il giocatore è molto felice di avere questa opportunità. La Fiorentina è la squadra giusta per lui, sono sicuro che farà cose importanti. Bruno è un calciatore completo, lo vedrete voi stessi in campo".

Prosegue sull'allenatore: "Se ha parlato con Pioli? Per ora solo con il club".

E su una futura paternità del suo assistito: "Gaspar padre a breve? E’ vero, una cosa molto importante per lui".

Conclude con un pensiero sugli obiettivi futuri: "Obiettivi? Il primo pensiero è fare bene con la maglia viola".

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