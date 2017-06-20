Ag. Gaspar: "La Fiorentina è una squadra molto importante ed è giusta per lui. È molto felice di essere qui"

Bruno è un calciatore completo, lo vedrete voi stessi in campo. Sono convinto che farà grandi cose con la maglia viola

Carlos Conçalves, agente di Bruno Gaspar, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno: "Questa esperienza a Firenze è molto importante, così come lo è la Fiorentina. Il giocatore è molto felice di avere questa opportunità. La Fiorentina è la squadra giusta per lui, sono sicuro che farà cose importanti. Bruno è un calciatore completo, lo vedrete voi stessi in campo".

Prosegue sull'allenatore: "Se ha parlato con Pioli? Per ora solo con il club".

E su una futura paternità del suo assistito: "Gaspar padre a breve? E’ vero, una cosa molto importante per lui".

Conclude con un pensiero sugli obiettivi futuri: "Obiettivi? Il primo pensiero è fare bene con la maglia viola".