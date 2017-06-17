Per Gaspar trattativa fino a notte fonda, ma i viola strappano uno sconto di mezzo milione. Lunedì le visite mediche

Per l'esterno portoghese manca solo la firma su contratto. Il punto su tutti gli obiettivi di mercato della Fiorentina...

Il Corriere dello Sport-Stadio, oggi in edicola, fa il punto della situazione per quanto riguarda il mercato in entrata della Fiorentina. Il nome caldo al momento è quello di Bruno Gaspar, per il quale sembra che sia stata intavolata una lunga trattativa, che si è protratta fino a notte fonda, al fine di ottenere un sensibile sconto, dell'entità di 500.000 euro, sul prezzo del cartellino. L'esterno, proveniente dal Vitoria Guimaraes, arriverà in Italia nelle prossime ore e già nella giornata di lunedì potrebbe essere a Firenze per sostenere le visite mediche ed apporre la firma sul contratto che lo legherà ai viola.

Il mercato tuttavia non si ferma e, oltre al difensore portoghese, la società gigliata sta seguendo con attenzione anche Abdou Diallo, che nei piani della Fiorentina dovrebbe essere la prima alternativa ai titolari che occuperanno il ruolo di centrali difensivi, per il quale però il Monaco sembra giocare al rialzo.

Altri profili sui quali la squadra di mercato guidata da Pantaleo Corvino sta lavorando intensamente sono quelli di Sam Larsson, esterno offensivo dell’Heerenveen, e di Valentin Eysseric del Nizza, per cui sarebbe pronto un investimento da due milioni di euro in caso di partenza di Ilicic. Infine il nome che si sta facendo largo in queste ore è quello del centrocampista Naithan Nandez di proprietà del Peñarol.