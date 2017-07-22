Gaspar: "Fiorentina sempre stata la mia prima scelta, sono orgoglioso di vestire la maglia viola"
Il neo arrivato in casa Viola Bruno Gaspar ha rilasciato un'intervista al quotidiano portoghese Record, ecco alcune delle sue dichiarazioni: "All'inizio è sempre complicato, ma in squadra ci sono tant...
Il neo arrivato in casa Viola Bruno Gaspar ha rilasciato un'intervista al quotidiano portoghese Record, ecco alcune delle sue dichiarazioni: "All'inizio è sempre complicato, ma in squadra ci sono tanti stranieri: uruguaiani, serbi e croati. Parlo bene inglese e per questo non ho problemi con la lingua. Il calcio qui è differente rispetto al Portogallo, soprattutto a livello tattico, ma mi sto adattando. Io e Vitor Hugo ci stiamo aiutando molto, anche Mati Fernandez è una persona eccellente. Pioli? Le prime impressioni sono molto positive, posso solo parlare bene di lui. La Fiorentina è sempre stata la mia prima opzione, mi hanno seguito a lungo. Sono orgoglioso di vestire la maglia viola, voglio fare una grande stagione".