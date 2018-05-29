CdS Stadio, il Benfica offre 5 milioni per Bruno Gaspar. Cedendolo un'altra plusvalenza
Come riportato da Il Corriere Dello Sport- Stadio nell'edizione odierna il laterale destro portoghese Bruno Gaspar arrivato la scorsa estate per una cifra di circa 3.5 milioni potrebbe partire con des...
A cura di Redazione Labaroviola
29 maggio 2018 09:21
Come riportato da Il Corriere Dello Sport- Stadio nell'edizione odierna il laterale destro portoghese Bruno Gaspar arrivato la scorsa estate per una cifra di circa 3.5 milioni potrebbe partire con destinazione Benfica per circa 5 milioni di euro. Una plusvalenza da non sottovalutare considerando anche l'ammortamento annuale che viene fatto su ogni cartellino. Valige dunque pronte per il classe '93?