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CdS Stadio, il Benfica offre 5 milioni per Bruno Gaspar. Cedendolo un'altra plusvalenza

Come riportato da Il Corriere Dello Sport- Stadio nell'edizione odierna il laterale destro portoghese Bruno Gaspar arrivato la scorsa estate per una cifra di circa 3.5 milioni potrebbe partire con des...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 maggio 2018 09:21
CdS Stadio, il Benfica offre 5 milioni per Bruno Gaspar. Cedendolo un'altra plusvalenza - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Bruno Gaspar
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Bruno Gaspar
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Come riportato da Il Corriere Dello Sport- Stadio nell'edizione odierna il laterale destro portoghese Bruno Gaspar arrivato la scorsa estate per una cifra di circa 3.5 milioni potrebbe partire con destinazione Benfica per circa 5 milioni di euro. Una plusvalenza da non sottovalutare considerando anche l'ammortamento annuale che viene fatto su ogni cartellino. Valige dunque pronte per il classe '93?

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