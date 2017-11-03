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Pezzella spostato terzino, Vitor Hugo al centro: la scelta di Pioli contro la Roma causata dalle difficoltà di Bruno Gaspar...

Le difficoltà di Bruno Gaspar nella fase difensiva potrebbero spingere Stefano Pioli a cambiare la difesa viola spostando German Pezzella sull'out destro, ruolo che ha già ricoperto in passato, dando...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 novembre 2017 12:15
Pezzella spostato terzino, Vitor Hugo al centro: la scelta di Pioli contro la Roma causata dalle difficoltà di Bruno Gaspar... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pezzella
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pezzella
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Le difficoltà di Bruno Gaspar nella fase difensiva potrebbero spingere Stefano Pioli a cambiare la difesa viola spostando German Pezzella sull'out destro, ruolo che ha già ricoperto in passato, dando così spazio al centro a Vitor Hugo. A dirlo è La Gazzetta dello Sport.

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