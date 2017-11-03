Pezzella spostato terzino, Vitor Hugo al centro: la scelta di Pioli contro la Roma causata dalle difficoltà di Bruno Gaspar...
Le difficoltà di Bruno Gaspar nella fase difensiva potrebbero spingere Stefano Pioli a cambiare la difesa viola spostando German Pezzella sull'out destro, ruolo che ha già ricoperto in passato, dando...
A cura di Redazione Labaroviola
03 novembre 2017 12:15
Le difficoltà di Bruno Gaspar nella fase difensiva potrebbero spingere Stefano Pioli a cambiare la difesa viola spostando German Pezzella sull'out destro, ruolo che ha già ricoperto in passato, dando così spazio al centro a Vitor Hugo. A dirlo è La Gazzetta dello Sport.