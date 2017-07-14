Bruno Gaspar: "Sono veloce, resistente e ho un buon cross. La Fiorentina la mia prima scelta..."

Dopo la presentazione di ieri di Hugo, è il turno del terzino destro Bruno Gaspar. Queste le sue parole dalla sala stampa di Moena:

Perché hai scelto la Fiorentina? La Fiorentina è stata la mia prima scelta, ho avuto altre opzioni ma sono felice di essere qui.

Le tue caratteristiche tattiche? In fase difensiva? I campionati italiano e quello portoghese sono molto differenti ma Pioli mi sta insegnando bene e sto tatticamente imparando.

Dal punto di vista fisico com’è? Ha sentito Rui Costa? Fisicamente mi devo ambientare al campionato italiano ma non ho avuto modo di parlare con lui dal Portogallo.

Oltre la velocità quali sono le tue caratteristiche? Sono un giocatore completo, oltre alla velocità ho buona capacità di cross e resistenza. Devo migliorare sul posizionamento tattico e per questo sono venuto in Italia.

Qual è l suo modello tattico e cosa le piace del campionato italiano? Seguo molto Daniel Alves e Danilo. Penso sia un calcio più fisico e rapido, ho parlato con Mario Rui e Bruno Fernandes e mi hanno detto che è un campionato veloce.

C’è un obiettivo europeo? Lo aspettative per la Fiorentina sono sempre molto alte, vogliamo vincere sempre il più possibile.

Ti senti di essere un terzino di valore? C’è sempre molta responsabilità, voglio dimostrare il mio valore perché ogni partita mi darà l’opportunità di fare meglio.

Conclude con un “Ciao a tutti e Forza Viola”