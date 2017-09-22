Zauri: ''Pentito del gesto contro la viola. Tra Gaspar e Laurini...''
Il doppio ex della sfida tra Fiorentina ed Atalanta, Luciano Zauri, ha parlato a Lady Radio:"Il mio rapporto con Firenze? Momenti bellissimi, mi sono subito pentito del festa che feci contro la viola....
A cura di Redazione Labaroviola
22 settembre 2017 16:01
Il doppio ex della sfida tra Fiorentina ed Atalanta, Luciano Zauri, ha parlato a Lady Radio:"Il mio rapporto con Firenze? Momenti bellissimi, mi sono subito pentito del festa che feci contro la viola. Gaspar? Deve ancora assimilare i movimenti giusti, mentre Laurini difende diversamente, viene dalla scuola di Sarri".