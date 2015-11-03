Labaro Viola

Notizie Zauri Fiorentina

Dai banchi UEFA Rosetti dà lezioni sul fallo di mano, ma con Zauri chiuse entrambi gli occhi

12 febbraio 2026 23:43

Zauri: "La Fiorentina si trova dove merita in classifica, quelle davanti sono tutte più forti di lei"

18 maggio 2025 14:41

Zauri: "Fiorentina squadra forte, ci vuole un po' di pazienza. Gosens? Sarà fondamentale per Palladino"

10 settembre 2024 19:43

Zauri: "Fiorentina-Lazio? Determinante per l'Europa. Il cammino dei viola rispecchia le aspettative"

24 febbraio 2024 14:07

Nemmeno Zauri ha troppi dubbi:''L'addio di Vlahovic era qualcosa di assolutamente scontato''

22 marzo 2022 18:26

Zauri: ''Italiano con ottime idee, ma chi ha sostituito Vlahovic deve garantire i suoi gol''

18 febbraio 2022 18:35

Zauri a Radio Sportiva: "Gli infortuni e il calo di Chiesa spiegano cosa non ha funzionato nella Fiorentina"

13 luglio 2020 17:47

Zauri su Chiesa: "Deve esporre pubblicamente le sue volontà. Potrebbe fare il titolare dovunque"

04 maggio 2020 14:19

Zauri: ''Pentito del gesto contro la viola. Tra Gaspar e Laurini...''

22 settembre 2017 16:01

Archivio

Esplora l'archivio di Zauri

Sett. 7
Sett. 20
Sett. 37 Sett. 8
Sett. 12 Sett. 7
Sett. 29 Sett. 19
Sett. 38