Notizie Zauri Fiorentina

Dai banchi UEFA Rosetti dà lezioni sul fallo di mano, ma con Zauri chiuse entrambi gli occhi
12 febbraio 2026 23:43
Zauri: "La Fiorentina si trova dove merita in classifica, quelle davanti sono tutte più forti di lei"
18 maggio 2025 14:41
Zauri: "Fiorentina squadra forte, ci vuole un po' di pazienza. Gosens? Sarà fondamentale per Palladino"
10 settembre 2024 19:43
Zauri: "Fiorentina-Lazio? Determinante per l'Europa. Il cammino dei viola rispecchia le aspettative"
24 febbraio 2024 14:07
Nemmeno Zauri ha troppi dubbi:''L'addio di Vlahovic era qualcosa di assolutamente scontato''
22 marzo 2022 18:26
Zauri: ''Italiano con ottime idee, ma chi ha sostituito Vlahovic deve garantire i suoi gol''
18 febbraio 2022 18:35
Zauri a Radio Sportiva: "Gli infortuni e il calo di Chiesa spiegano cosa non ha funzionato nella Fiorentina"
13 luglio 2020 17:47
Zauri su Chiesa: "Deve esporre pubblicamente le sue volontà. Potrebbe fare il titolare dovunque"
04 maggio 2020 14:19
Zauri: ''Pentito del gesto contro la viola. Tra Gaspar e Laurini...''
22 settembre 2017 16:01
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