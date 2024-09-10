Zauri: "Fiorentina squadra forte, ci vuole un po' di pazienza. Gosens? Sarà fondamentale per Palladino"

L'ex difensore viola ha parlato della nuova Fiorentina di Raffaele Palladino, soffermandosi anche sull'arrivo di Gosens a Firenze

L'ex difensore viola, Luciano Zauri, intervistato da news.superscommesse.it, ha parlato della nuova Fiorentina affidata a mister Palladino. Le parole dell'ex calciatore:

"La Fiorentina è una squadra forte, che ha subito un cambiamento radicale dopo l'addio di Italiano. La società ha accontentato parecchio Palladino sul mercato, ora ci vuole un po' di pazienza per raccogliere i frutti. Firenze è una piazza molto esigente, dopo tre pareggi è ovvio che qualcuno cominci a storcere il naso. In ogni caso, c'è tutto il tempo per recuperare e seguire la scia delle grandi".

Poi sull'arrivo di Robin Gosens a Firenze: "Un acquisto interessante, un giocatore che fa della forza e della quantità le sue armi migliori. Deve trovare la migliore condizione, ma si è presentato già con un gol. Sarà un giocatore fondamentale per Palladino".

Gosens sul suo trasferimento: “Amavo l’Union. Fiorentina scelta giusta per me e la mia famiglia”

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