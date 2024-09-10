Gosens sul suo trasferimento: "Amavo l'Union. Fiorentina scelta giusta per me e la mia famiglia"

Il 21 dei Viola ha parlato della situazione creatasi al momento del suo trasferimento, ribadendo che la Fiorentina è stata la scelta migliore

Il laterale mancino Robin Gosens, nuovo acquisto della Fiorentina in questo mercato estivo e prelevato in prestito con opzione per il definitivo riscatto dall'Union Berlino, ha raccontato ai microfoni del podcast Copa TS le modalità del suo trasferimento nelle ultime ore della sessione.

Queste le sue parole: "È stata una situazione incredibilmente spiacevole e brutta. È stato un disservizio assoluto e ne ero consapevole. Amavo i ragazzi più di ogni altra cosa, amavo anche l'Alte Försterei (lo stadio dell'Union Berlino, n.d.r.) più di ogni altra cosa. Sembra che stessi pensando solo ai miei interessi, ma stavo comunque pensando molto alla squadra. Non volevo deludere i tifosi, anche se la gente là fuori potrebbe pensarlo. La scelta della Fiorentina? Sapevo che era la cosa giusta per me e la mia famiglia". Lo riporta TMW.

Gosens verrà presentato ufficialmente domani alle ore 14 al Viola Park, ma ha già fatto il suo esordio (e che esordio, n.d.r.) in maglia viola, siglando il gol del pareggio nella sfida contro il Monza.

QUANTO GUADAGNA LA FIORENTINA CON LA CONFERENCE

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