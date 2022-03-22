Nemmeno Zauri ha troppi dubbi:''L'addio di Vlahovic era qualcosa di assolutamente scontato''

L'ex viola Zauri non crede che la cessione di Vlahovic sia avvenuta all'improvviso e non sia stata frutto di una programmazione pregressa.

Intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, l'ex difensore della Fiorentina Luciano Zauri ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso le quali ha commentato l'operato di Vincenzo Italiano e la gestione, da parte della società, della vicenda Vlahovic. Queste le sue parole:

''Italiano lo conosco da tanto temo. Ha fatto bene con Lo Spezia e si sta riconfermando con la Fiorentina. Vlahovic? Oggi il calcio gira così. Il potere è in mano ai giocatori, soprattutto quando sono vicini alla scadenza. Forse si poteva evitare questa situazione, ma si sapeva ormai da tempo che sarebbe andato via.''

DUNCUN: ''ITALIANO CI FA ANDARE OLTRE I NOSTRI LIMITI. TIFOSI FANTASTICI, CI AIUTAVANO NEI MOMENTI DIFFICILI''

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