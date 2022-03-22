Duncan: "Italiano ci fa andare oltre i nostri limiti. Tifosi fantastici, ci aiutavano nei momenti difficili"

In un'intervista al sito ufficiale della Fiorentina Alfred Duncan ha parlato a tutto tondo della sua esperienza a Firenze

Il centrocampista della Fiorentina Alfred Duncan ha parlato al sito ufficiale viola. Queste le sue parole:

Come va con mister Italiano?

"Il rapporto con il Mister è buono, e penso che tutti i ragazzi hanno un rapporto buono con il Mister. Sappiamo quanto è tosto, sappiamo quanto ci tiene a quello che facciamo in campo e fuori. E’ uno che cerca sempre di dare una mano, aiutarci anche fuori dal campo. Ci sforza ad andare oltre i nostri limiti, e questa è una cosa importante: sta cercando di migliorare ogni giocatore sul campo”.

Il rapporto con i tifosi invece com'è?

“C’è un rapporto particolare con i tifosi, siamo felici di quello che fanno. Venivano a parlare con noi quando le cose non andavano bene, e ora che le cose vanno bene continuano a parlare con noi: è giusto che sia così. Vogliono avvicinarsi alla squadra, e deve essere così: è una famiglia e combattiamo al fianco gli uni degli altri”.

Com'è Firenze?

“Firenze la conoscevo molto bene già prima. Abito a 45 minuti da Firenze, la conoscevo già bene. Venendo qui ancora di più. Quando posso giro, ma non tantissimo: mi piace stare in casa. Sto in famiglia, gioco, sto sereno e penso a lavorare. Sono toscano: ho vissuto tutta la mia vita qui. Ho giocato qui, sono residente in Toscana da 14 anni”.

Com'è il presidente Commisso

“Andiamo in campo anche per il Presidente Rocco Commisso. Da quando è arrivato a Firenze ha sofferto i primi anni per i risultati, e si vede quanto ci tiene: quando le cose non girano bene per la squadra ci soffre".

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