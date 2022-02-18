Zauri: ''Italiano con ottime idee, ma chi ha sostituito Vlahovic deve garantire i suoi gol''

L'ex difensore della Fiorentina sicuro della qualità del lavoro di Vincenzo Italiano e della sua idea di calcio.

Luciano Zauri, ex difensore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio, parlando della stagione della Fiorentina e dicendo la sua sull'operato di Mister Italiano.

Queste le sue parole: Conosco Italiano e gli faccio i complimenti, nella Fiorentina c’è qualità e ci sono le sue idee. Nel calcio però questo non basta se non arrivi in fondo. Molto passa dai gol dei due attaccanti che hanno sostituito Vlahovic, con l’aiuto di qualche rete dei centrocampisti. E una squadra così offensiva porta a rischiare qualcosa. game slot gacor terbaik

Piatek ha il vantaggio di conoscere il campionato italiano e sa come si fa gol. Terzini destri viola? Venuti lo conosco dal Pescara ed è molto bravo insieme a Odriozola. Penso che la Fiorentina con loro su quella fascia sia coperta. Italiano come Zeman?

Il boemo era avanti di 40 anni rispetto agli altri ed il suo è un calcio molto integralista e verticale; il calcio moderno invece parte dal basso e con fraseggio. In comune hanno che le loro squadre fanno molti gol”.

BORUC FURIOSO, PUGNO ALL' AVVERSARIO E MANI ADDOSSO AL CAMERAMAN, POI LA POLIZIA LO PICCHIA

https://www.labaroviola.com/boruc-furioso-pugno-allavversario-e-mani-addosso-al-cameraman-la-polizia-lo-picchia/166001/