Zauri: “La Fiorentina si trova dove merita in classifica, quelle davanti sono tutte più forti di lei”

A Radio Firenze Viola ha parlato l’ex terzino di Fiorentina ed Atalanta Luciano Zauri nonché ex tecnico della primavera del Bologna: “Mi aspetto una gara vera, non credo sarà una sfida di fine campionato perché il Bologna è in lotta per la Champions e la Fiorentina deve tenere accesa la speranza europea anche se ha perso troppe gare per dire davvero la sua.”

Che ne pensa della stagione della Fiorentina?

“Guardando la classifica mi sento di dire che le grandi non abbiano steccato. La Fiorentina per rosa è nella posizione che merita. Tutte quelle che la precedono sono superiori. Ha fatto un campionato all’altezza, forse ci si era illusi che potesse fare qualcosa in più. È stata altalenante in alcune situazioni, però credo che sia in linea. La rosa è comunque molto competitiva, peccato per qualche infortunio in momenti importanti della stagione“.

Qual è il suo giudizio sulla stagione di Mandragora?

“Lo conosco bene dai tempi di Pescara. Ha avuto un rallentamento per alcuni infortuni. È comunque un giocatore di livello assoluto. Ha grandi qualità tecniche e morali, grande temperamento e personalità. L’ho visto anche con la fascia al braccio e questo la dice lunga sul rispetto che ha a Firenze“.