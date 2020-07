Zauri a Radio Sportiva: “Gli infortuni e il calo di Chiesa spiegano cosa non ha funzionato nella Fiorentina”

L’ex difensore viola Luciano Zauri ha detto la sua opinione, in merito alla stagione della Fiorentina, ai microfoni di Radio Sportiva:

“La Fiorentina quest’anno non ha reso rispetto a quanto ci si aspettava all’inizio. Questo è avvenuto per una serie di ragioni: la squadra è stata falcidiata dagli infortuni, perciò è stata rallentata”.

Prosegue Zauri: “E’ una squadra costruita intorno a giovani di sicuro avvenire, in pirmis Chiesa che però non si è ripetuto sugli alti livelli dimostrati nelle scorse stagioni. Tutto ciò spiega in parte cosa non ha funzionato nella Fiorentina e perchè non sia ancora salva. Saranno necessarie ancora una o due vittorie per essere sicuri”.