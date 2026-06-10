Zauri: "Mi venne d'istinto e non ne vado fiero, ma feci una grande parata davvero quella volta"

L'ex giocatore di Lazio e Fiorentina ha parlato del colpo di mano del 2005

Era il 22 maggio 2005 quando, durante la sfida tra Lazio e Fiorentina, andò in scena un episodio destinato a far discutere a lungo. Sul punteggio di 1-1, Fabrizio Miccoli calciò verso la porta trovando la deviazione di Angelo Peruzzi, con il pallone che finì sulla traversa. Sulla ribattuta arrivò Martin Jørgensen, pronto a segnare, ma sulla linea intervenne Luciano Zauri che respinse con la mano, evitando il gol. L’arbitro Roberto Rosetti non si accorse di nulla e lasciò correre tra le proteste dei viola.

Anni dopo, Zauri è tornato su quell’episodio al podcast “Doppio Passo”, raccontando apertamente le sue sensazioni: “Lo dico con leggerezza oggi, ma in quei giorni non è stato semplice. Ho passato due settimane difficili e non è qualcosa di cui vado orgoglioso. In quell’istante ho reagito d’istinto”. Poi ha aggiunto, con un pizzico di ironia: “A rivederla, è stata quasi una parata incredibile… ma le polemiche erano inevitabili”.