Bucchioni: "Borja messo alla porta da Corvino, come Gonzalo. Il problema è il cambio Berna-Gil Dias..."

Enzo Bucchioni ha parlato del momento viola a Radio Bruno: " Borja Valero? La verità l’ha detta Andrea Della Valle, il giocatore non voleva andare via. Anzi, lo spagnolo aveva chiesto il prolungamento...

Enzo Bucchioni ha parlato del momento viola a Radio Bruno: " Borja Valero? La verità l’ha detta Andrea Della Valle, il giocatore non voleva andare via. Anzi, lo spagnolo aveva chiesto il prolungamento fino ai 36 anni perchè voleva rimanere a vita a Firenze. Però Corvino lo ha messo sul mercato e a quel punto c’è stato un altro braccio di ferro perchè Borja ha detto che accettava solo di andare all’Inter, dove sapeva di trovare un grande estimatore come Spalletti. La Fiorentina ha scelto di ringiovanire la squadra, ci può anche stare, e ha messo alla porta chi aveva superato i 30 anni, come è stato per Gonzalo. Il problema non è stato tanto la sostituzione di Borja Valero, semmai quella di Bernardeschi. Doveva essere Gil Dias a prendere il suo posto, invece sta deludendo, un giocatore col riscatto a 20 milioni deve fare la differenza".