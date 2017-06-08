Valcareggi: "Berna, non sei ancora un top, resta qua. Borja, devi segnare di più"

Il procuratore Furio Valcareggi ha parlato a Radio Toscana: "Bernardeschi? Restare a Firenze a queste cifre sarebbe la cosa migliore: può migliorare e l’ambiente di Firenze gli è familiare. Deve migli...

Il procuratore Furio Valcareggi ha parlato a Radio Toscana: "Bernardeschi? Restare a Firenze a queste cifre sarebbe la cosa migliore: può migliorare e l’ambiente di Firenze gli è familiare. Deve migliore sul primo stop, non ce l’ha come Borja ad esempio. Non penso sia ancora adatto ad un top club, a Firenze è più protetto e disinvolto. Io gli consiglio: stai qua e metti soldi in banca. Si faccia un anno e mezzo o due a Firenze. Se avesso voluto rimanere, avrebbe, però, già detto di sì. Sento un po’ di cattivo odore in questa vicenda. Borja? Deve fare di più, deve segnare 5-6 gol, ha il tiro dello zero a zero. Sul suo futuro ci penserei. Ha un rendimento basso”.