Graziani: “Non venderei Borja neanche sotto tortura. È una persona splendida, avrebbe fatto crescere i giovani”

La società ritiene che lo stipendio sia alto e che sia nello spogliatoio che in campo non sia più così importante. Conta quello che dicono loro...

Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: “Borja Valero? Non bisogna contestare a prescindere. Se la Fiorentina ritiene che lo stipendio sia alto, che nello spogliatoio non sia così importante e la stessa cosa vale anche per il campo, può farlo: vediamo chi arriva, se ne prendono uno altrettanto bravo hanno fatto la cosa giusta. Io non lo avrei mai dato via, neanche sotto tortura. Mi piace e so che è un ragazzo splendido. Avrebbe fatto crescere anche qualche giovane. Conta quello che dicono in società e le scelte che vogliono prendere”.

Spende alcune parole anche sul mercato della scorsa stagione: “Mercato dell’anno scorso? Due milioni di attivo, una sola cessione eccellente e tanti arrivi, a prescindere dal loro valore. Non spende molto per prendere i vari calciatori, questa è l’equazione. Guardiamo cosa faranno quest’anno, giudichiamo alla fine”.