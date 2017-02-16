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Borja: Berna, che golazo. Sofferto tanto nel primo tempo, al ritorno...

Al culmine della gara vinta contro il Borussia parla Borja Valero, ai microfoni di Sky: "È stata un'impresa: loro sono una squadra molto forte e nel primo tempo abbiamo sofferto tantissimo, non riusci...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 febbraio 2017 21:24
Borja: Berna, che golazo. Sofferto tanto nel primo tempo, al ritorno... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli.
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli.
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Al culmine della gara vinta contro il Borussia parla Borja Valero, ai microfoni di Sky: "È stata un'impresa: loro sono una squadra molto forte e nel primo tempo abbiamo sofferto tantissimo, non riuscivamo a prenderli. Siamo riusciti a soffrire anche noi poi e a concretizzare le poche azioni che abbiamo avuto. Al ritorno partiranno come oggi, perché devono far gol per forza. Il gol di Bernardeschi? Un golazo, come diciamo noi. Fantastico, all'angolino: niente da dire. Abbiamo bisogno di questi giocatori che vengono da dietro, spingono e hanno qualità per fare la differenza. Sono contento della prestazione".

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