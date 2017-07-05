Gazzetta, la Fiorentina puó perdonare Borja Valero. La condizione peró è che...

Borja Valero - scrive stamani La Gazzetta dello Sport - è sicuramente il capitolo più complicato tra le cessioni viola..

Borja Valero - scrive stamani La Gazzetta dello Sport - è sicuramente il capitolo più complicato tra le cessioni viola. La Fiorentina - si legge - ha detto e ripetuto più volte che non ha mai messo lo spagnolo in vendita. Quindi, come è successo con Bernardeschi, deve essere Borja a dire pubblicamente se vuole restare o meno in maglia viola. Del resto, nessuno potrebbe mandarlo via di forza visto che ha ancora due anni di contratto (a quasi due milioni netti a stagione) e che il nuovo allenatore Pioli lo vorrebbe nel suo gruppo. Oggi - con il vertice club-giocatore - sarà il giorno della verità. La Fiorentina è disposta a venire incontro ai desideri di uno dei giocatori simbolo dell’ultimo ciclo. Ma non intende essere accusata per qualcosa che non ha commesso.