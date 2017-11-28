Lady Valero: "Firenze mi è rimasta nel cuore, giusto correre lì. Borja? Sta bene a Milano"

Rocio Rodriguez, moglie di Borja Valero, ha parlato ai microfoni di Sky: "Maratona? Non avevo mai avuto il coraggio di correrla, bisogna essere decisi. La prima però doveva essere a Firenze, perché si...

Rocio Rodriguez, moglie di Borja Valero, ha parlato ai microfoni di Sky: "Maratona? Non avevo mai avuto il coraggio di correrla, bisogna essere decisi. La prima però doveva essere a Firenze, perché si tratta di una città che ho nel cuore. E così è stato. Borja? Si trova bene a Milano, è stato accolto nel migliore dei modi e per questo sarò sempre grata all'Inter".