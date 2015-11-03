Notizie Rocio Fiorentina

Rocio sicura: "Perdere Amrabat non sarebbe una disperazione, se ne sono andati di più forti"
05 dicembre 2022 20:52
Rocio Rodriguez: "Ieri Italiano coraggioso. Quarta un leader, Jovic e Cabral rischiano di perdersi"
19 settembre 2022 18:38
Rocio: "Gonzalez non sta rendendo. È vero, gioca nell'Argentina: ma qual è il suo peso in Nazionale?"
09 maggio 2022 19:25
Rocio Rodriguez: "Firenze è la nostra città, torneremo. Borja professionista: ha dato tutto per l'Inter, poi ha salutato i tifosi viola
06 gennaio 2018 18:03
Lady Valero: "Firenze mi è rimasta nel cuore, giusto correre lì. Borja? Sta bene a Milano"
29 novembre 2017 00:06
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