Rocio sicura: "Perdere Amrabat non sarebbe una disperazione, se ne sono andati di più forti"

La giornalista Rocio Rodriguez ha confessato che per lei non sarebbe un grande problema se la Fiorentina vendesse Amrabat

Ai microfoni del Pentasport la giornalista Rocio Rodriguez ha parlato anche di Amrabat. Queste le sue parole: "Abbiamo fatto a meno di giocatori molto più forti, quindi perdere uno come Amrabat non sarebbe una disperazione. Se ti offrono 30 milioni al momento qualche pensiero lo farei, anche perché con quei soldi lo sostituiresti bene. Però penso che Commisso lo venda solo per una cifra irrinunciabile."

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