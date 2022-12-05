Renzi punge i due ex Fiorentina: "Alla fine a Vlahovic e Chiesa non è andata poi così bene"

Commisso? L'ho conosciuto e su questa battaglia sono d'accordo con lui: le regole vanno rispettate. Sono contento del Viola Park, un po' meno dello stadio.

Matteo Renzi è stato intervistato ai microfoni di Radio Bruno per parlare dei nuovi emendamenti presentati a sostegno del calcio italiano, ma soffermandosi anche sulla situazione in casa Fiorentina e sui due ex, Vlahovic e Chiesa, facendo riferimento al caos Juventus scoppiato la scorsa settimana. Queste le sue dichiarazioni:

"Campionato? Speriamo di tornare in corsa per l'Europa ma è un campionato strano e va capito se il mercato cambierà qualcosa per la Fiorentina . Sui rinforzi non metto bocca, ma ha tutte le condizioni per fare il salto anche se non si riesce mai. Aver perso Vlahovic l'anno scorso ha inciso, ma non è andata poi così bene alla fine a lui e neanche a Chiesa."

RENZI DURO SUI NUOVI EMENDAMENTI

https://www.labaroviola.com/renzi-sta-con-la-fiorentina-una-vergogna-dare-soldi-alle-societa-dopo-tutte-queste-schifezze/194762/